Italiaan Panucci nieuwe bondscoach van Albanië

De 44-jarige oud-international is de opvolger van Gianni De Biasi, die in juni zijn ontslag indiende.

Onder leiding van De Biasi plaatste Albanië zich in 2015 voor het eerst voor een EK. Op het eindtoernooi in Frankrijk eindigde het land vorig jaar, na een zege op Roemenië, als derde in de poule. Dat was niet genoeg voor een plaats in de achtste finales. Albanië kan het WK in Rusland van volgend jaar normaal gesproken niet meer halen. Spanje en Italië hebben na zes speelronden allebei zeven punten meer dan Albanië.