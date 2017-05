Jaap Stam en de strijd om de Premier League-miljoenen

Door Dolf van Aert

Het worden in Engeland the £200 million games genoemd: de wedstrijden waarin omgerekend bijna 250 miljoen euro op het spel staat. De play-offs zijn bijzonder lucratief, nog los van het aanzien dat promotie naar de Premier League met zich meebrengt.

Sunderland en Middlesbrough zijn inmiddels al gedegradeerd uit de Premier League. Hull City of Swansea City zal de derde degradant worden. Brighton & Hove Albion en kampioen Newcastle United zijn al zeker van promotie naar de Premier League. Veel spannender is de strijd om dat laatste plekje in het Britse voetbalwalhalla. Ieder jaar staan de play-offs weer bol van spanning en spektakel. Kent u bijvoorbeeld de ontknoping tussen Watford en Leicester City uit 2013 nog? Bekijk ze hieronder nog eens en u begrijpt wat voor emoties de play-offs kunnen losmaken bij spelers en supporters.

De vier ploegen die dit jaar strijden om dat felbegeerde ticket naar de Premier League zijn Reading, Sheffield Wednesday, Huddersfield Town en Fulham.



Het programma:

Zaterdag 13 mei, 18,30 uur: Reading - Fulham

Zondag 14 mei, 13.00 uur: Huddersfield Town - Sheffield Wednesday

Dinsdag 16 mei, 20.45 uur: Fulham - Reading

Woensdag 17 mei, 20.45 uur: Sheffield Wednesday - Huddersfield Town



Maandag 29 mei, 16.00 uur: Finale op Wembley

Reading FC (derde - 85 punten)

Voor wie geen band heeft met een van de andere drie clubs, en niet goed weet wie te supporten, is Reading een uitstekende kandidaat. The Royals staan sinds dit seizoen onder leiding van Jaap Stam, die werd gehaald door technisch directeur Brian Tevreden, en presteren boven verwachting.

Waar de ploeg vorig jaar nog moest knokken tegen degradatie uit het tweede Engelse niveau, staan ze nu op de drempel van promotie. Dat is mede te danken aan basisklanten Joey van den Berg en Roy Beerens, die in het kielzog van Stam naar het Madjeski Stadium verhuisden. Danzell Gravenberch is de derde Nederlandse speler, maar hij kan niet op al te veel speeltijd rekenen.

Een terugkeer in de Premier League zou voor Reading een comeback na vier jaar betekenen. Reading promoveerde in 2011/12 naar het hoogste niveau, maar degradeerde een jaar later direct weer. Na een jaar in de subtop en twee jaar in de onderste regionen, is het nu tijd voor successen. Bij zijn aanstelling sprak Stam de hoop uit op termijn door te stoten naar de Premier League. Die ambitie kan wel eens binnen één seizoen waarheid worden. Of hij daarna ook bij Reading zal blijven, is nog maar sterk de vraag. Clubs uit de Premier League hebben Stam al op het verlanglijstje staan.

Volledig scherm Jaap Stam. © Getty Images

Sheffield Wednesday (vierde - 81 punten)

Voor wie in de jaren 90 naar het iconische Match of the Day keek, zal de naam van Sheffield Wednesday klinken als een klok. De start van het nieuwe millennium bleek voor The Owls echter direct het begin van het einde. Na de degradatie in 2000 ploeterde de club maar wat aan. Het degradeerde in 2003 én 2010 zelfs naar het derde niveau, maar na die laatste afdaling ging het ieder jaar ietsje beter.

In 2011 eindigde Sheffield Wednesday nog als vijftiende in de League One, in 2012 promoveerde het terug naar het Championship, en in de vier jaren daarna volgden achtereenvolgens een achttiende, zestiende, dertiende en zesde plek op het tweede niveau. Met de vierde plaats van dit seizoen, is het tijd geworden om te oogsten. En een trauma weg te werken.

De wond van vorig seizoen is namelijk nog niet geheeld. Na jaren van tegenslag haalde Sheffield Wednesday vorig seizoen tegen alle verwachtingen in de finale van de play-offs. Nummer drie Brighton werd in de halve finale over twee duels verslagen, maar in de eindstrijd op Wembley was Hull City in de slotfase met 1-0 te sterk. Voor de werkgever van Glenn Loovens is het nu hoog tijd om terug te keren. Een iconisch stadion als Hillsborough, dat bij iedere thuiswedstrijd zeker 35.000 supporters mag verwelkom, hoort thuis op het hoogste niveau.

Volledig scherm Vreugde bij de spelers van Sheffield Wednesday. © Photo News

Huddersfield Town (vijfde - 81 punten)

Bij Huddersfield wisten ze dit seizoen tot begin maart niet wat ze overkwam. Het bescheiden clubje danste lange tijd mee met de écht grote jongens in het Championship, maar kon het tempo uiteindelijk niet meer bijbenen. Na een thuisnederlaag tegen Newcastle United - in een duel om de rechtstreekse promotieplekken - zakten The Terriërs weg en werd er meer verloren dan gewonnen.

Wat niet wegneemt dat het bereiken van de play-offs voor Huddersfield een topprestatie is. Het degradeerde in 2003 nog naar het derde niveau, deed vanaf 2004 acht jaar lang leuk mee in de League One, en doolde de afgelopen vier seizoenen rond in de kelder van het Championship. Tot dit seizoen.

De huidige successen zijn voor een groot deel toe te schrijven aan manager David Wagner. Hij smeedde een hecht collectief dat zich met voor Engelse begrippen bescheiden middelen 'gewoon' kan meten met de grotere clubs. Wellicht kan de Duitse trainer een nieuw hoofdstuk aan het sprookje toevoegen.



Bij Huddersfield Town is de Rotterdamse vleugelaanvaller Rajiv van La Parra dit seizoen een belangrijke speler. De vijfvoudig jeugdinternational van Oranje speelde dit seizoen 40 wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde en vier assists gaf. Zijn rendement laat dus nog te wensen over, zeker als je bedenkt dat Van La Parra dit seizoen de meeste dribbels van alle spelers in het Championship had.

Volledig scherm David Wagner, de Duitse manager van Huddersfield Town. © Getty Images

Fulham (zesde - 80 punten)

Van de vier deelnemers aan de play-off hebben The Cottagers de meest recente ervaringen met de Premier League. In 2013/14 kwam er een einde aan een dertienjarig verblijf op het hoogste niveau. Martin Jol begon dat seizoen als manager, werd in december vervangen door René Meulensteen, die op zijn beurt weer plaats moest maken voor Felix Magath. De twee Nederlanders en de Duitser konden degradatie niet voorkomen.

De verwachting was dat de bewoners van Craven Cottage mee zouden strijden om promotie, maar niets bleek minder waar. De zeventiende plek was al teleurstellend, de twintigste positie van vorig seizoen zo mogelijk nóg dramatischer. Manager Slavisa Jokanovic nam het in december 2015 over, om Fulham op het nippertje te redden van degradatie.

Onder de Servische oud-voetballer van onder meer Deportivo La Coruña en Chelsea is dit seizoen het herstel ingezet. Als laatste ploeg plaatste Fulham zich afgelopen weekend voor de play-offs. Het begint daardoor niet als topfavoriet aan de nacompetitie, maar desondanks zijn de mannen van Jokanovic slechts drie duels verwijderd van de Premier League. Het beloven zinderende duels te worden.