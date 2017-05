Jaap Stam zet Reading in vuur en vlam

Coach Jaap Stam heeft zijn Engelse club Reading naar de finale van de play-offs om promotie naar de Premier League geleid. De ploeg van de oud-international was dinsdag op eigen veld in de return met 1-0 te sterk voor Fulham. Dat was na de 1-1 zaterdag in de eerste wedstrijd in Londen voldoende voor een plaats in de eindstrijd.