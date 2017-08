Jonathan de Guzman als eerste in de vier topcompetities

Er is dus niet één andere Nederlander met zo'n rijtje, maar ook internationaal is de spoeling dun met slechts elf man. Van die lijst is Jon Dahl Tomasson (Newcastle United, AC Milan, VfB Stuttgart, Villarreal) nog de meest aansprekende naam.



,,Ik ben er trots op'', aldus De Guzman, die op zijn Twitteraccount speciaal de vlaggetjes van de betreffende landen plus Nederland heeft afgebeeld. De oud-Feyenoorder is nog altijd 'maar' 29 jaar. Hij kende in Spanje bij Real Mallorca en Villarreal zijn beste periode en deed het ook goed bij Swansea City. Bij die club dwong hij een plek in de Oranje-selectie voor het WK van 2014 af. Zijn periode bij Napoli in Italië werd de meest teleurstellende. Bij Eintracht Frankfurt hoopt De Guzman opnieuw voor Oranje in beeld te komen. ,,Daar ga ik alles voor doen.''