Jones blijft bondscoach Duitse voetbalsters

Duitsland verloor in de kwartfinales van Denemarken, en ontbrak voor het eerst sinds 1987 in de halve eindstrijd van het EK.

Jones gaf na die uitschakeling aan dat ze graag door zou gaan. De Duitse bond besloot na een evaluatie het contract van de bondscoach tot en met het wereldkampioenschap van 2019 in Frankrijk te verlengen. In het contract is een optie opgenomen om met elkaar door te gaan tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.