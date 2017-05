Jonker mag na handhaving aanblijven bij Wolfsburg

VfL Wolfsburg gered door kanonskogel Vierinha

29 mei VfL Wolfsburg speelt ook volgende seizoen in de Bundesliga. De ploeg van de Nederlandse coach Andries Jonker won vanavond het duel om een plek in de hoogste Duitse voetbalcompetitie met 1-0 van Eintracht Braunschweig. De eerste wedstrijd was ook in 1-0 voor 'die Wölfe' geëindigd.