Jonker ziet Wolfsburg niet degraderen ondanks slechte start

,,We zien potentie in deze spelersgroep", aldus Jonker in het Duitse tijdschrift Kicker.



Afgelopen seizoen hield de 54-jarige Amsterdammer Wolfsburg ternauwernood in de hoogste Duitse klasse, door in een tweeluik voor promotie/degradatie Eintracht Braunschweig te verslaan.



De verliespartij bij de competitieopening van Wolfsburg kwam voor Jonker dan ook niet als een schok, maar als een ,,aanmoediging" en zegt nog steeds te geloven in zijn werkwijze. ,,Ik vraag me na elke wedstrijd af: klopt ons plan, de voorbereiding en de trainingen? Tegen Dortmund heeft het team het niet goed uitgevoerd."