Juve trots op finaleplaats: We zijn een zekerheidje, geen verrassing

Met het bereiken van de eindstrijd van de Champions League is de missie van Juventus pas net begonnen. Daar zijn keeper Gianluigi Buffon en verdediger Leonardo Bonucci het over eens.

Juve bereikte de finale vanavond ten koste van AS Monaco, na een 2-1 zege in eigen huis. ,,We staan in de finale, maar ik wil hier niet roepen dat dit ons belangrijkste doel was'', legde Buffon na afloop tegenover de Italiaanse televisie uit dat hij de cup met de grote oren nu ook wil winnen. ,,Want nu we er eenmaal staan, betekent het bereiken van die finale op zich helemaal niets meer.''

Voor Buffon wordt het zijn derde Champions League-finale, iets wat hij zelf niet meer had verwacht. ,,Na de finale van twee jaar geleden, die we verloren van Barcelona, dacht iedereen dat het mijn laatste finale was. Eerlijk gezegd dacht ik dat zelf ook. Maar dit bewijst maar dat je moet blijven geloven in je dromen.''