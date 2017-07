Juve verslaat in Foxborough AS Roma na penalty's

Juventus heeft zondag de Italiaanse topontmoeting met AS Roma in de Verenigde Staten gewonnen. De landskampioen versloeg de nummer twee van afgelopen seizoen op het toernooi om de International Champions Cup via strafschoppen (5-4). Na negentig minuten stond het 1-1 in Foxborough.