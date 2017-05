Juventus warmt met zege op Bologna op voor Champions League-finale

Fenerbahçe zwaait Advocaat uit met bloedeloos gelijkspel

20:18 Fenerbahçe is er niet in geslaagd de voorlaatste wedstrijd in de Turkse competitie te winnen. De club van Dick Advocaat kwam in de laatste thuiswedstrijd van de vertrekkend coach niet verder dan 1-1 tegen Trabzonspor. 'Fener' staat derde, maar kan maandag bijgehaald worden door rivaal Galatasaray, dat speelt bij Alanyaspor.