Kampioen Juventus kent rimpelloze start

De Braziliaanse aanvaller Douglas Costa, overgekomen van Bayern München, maakte in de 74ste minuut als invaller zijn competitiedebuut voor Juventus. Drie minuten eerder was de Franse nieuwkomer Blaise Matuidi, die een dag eerder werd overgenomen van Paris Saint-Germain, bij de landskampioen al in het veld gekomen.



Cagliari liet in de 39e minuut een grote kans liggen om op 1-1 te komen. Diego Farias miste een strafschop. Doelman Gianluigi Buffon (39) voorkwam de gelijkmaker.