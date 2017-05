Kan Ajax de voetbalwereld nogmaals betoveren?

• Ajax won thuis na spektakelstuk met 4-1 • Lyon-spits Lacazette is weer fit • Ajax ongeslagen tegen Lyon (3x winst, 2x gelijk) • Nog nooit Nederlandse of Franse ploeg in EL-finale • Liveblog start rond 19.00 uur!

Ajax wil donderdagavond vanaf 21.05 uur mooie tijden laten herleven als het op bezoek is bij Olympique Lyon voor de beslissende tweede halve finale van de Europa League. Als de club een voorsprong van 4-1 weet te verdedigen, dan speelt het op 24 mei in Stockholm voor het eerst sinds 21 jaar weer een Europese finale.



Trainer Peter Bosz benadrukte tijdens een afsluitende persconferentie voor de alweer achttiende Europese wedstrijd van dit seizoen dat zijn ploeg niet naar het zuiden van Frankrijk is gekomen om alleen een voorsprong van drie doelpunten te verdedigen. Net als in de thuiswedstrijd van vorige week wil Ajax de tegenstander onder druk zetten.



Olympique Lyon heeft dit kalenderjaar in de Europa League al laten zien dat het voor eigen publiek ijzersterk voor de dag kan komen. AZ kan daarover meepraten en incasseerde maar liefst zeven doelpunten (7-1) in Parc Olympique Lyonnais.De winnaar van het tweeluik tussen Olympique Lyon en Ajax treft Manchester United of Celta de Vigo in de finale.