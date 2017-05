Kane na productieve slotweek opnieuw topscorer Premier League

Wijnaldum helpt Liverpool ten koste van Arsenal naar CL-voorronde

17:51 Manchester City heeft zich direct geplaatst voor de Champions League, terwijl Liverpool – met grote dank aan Georginio Wijnaldum – volgend seizoen mee mag doen aan de voorronde van het miljoenenbal. Arsenal is in Engeland het kind van de rekening geworden en mist voor het eerst in 20 jaar de Champions League.