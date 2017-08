Kappelhof: Fantastisch om met David Villa en Kaká in de kleedkamer te zitten

Shirtje ruilen met AsensioJohan Kappelhof (26) speelde afgelopen nacht met de MLS All-Stars tegen Real Madrid. De voormalig verdediger van FC Groningen keek zijn ogen uit in het Soldier Field in Chicago, dat met 60.000 toeschouwers stijf uitverkocht was. ,,Fantastisch om een paar dagen met spelers als David Villa en Kaká in de kleedkamer te zitten."

Quote Vooral Asensio ben ik vaak tegengekomen. Wat een fantastische speler is dat. Ik heb na afloop ook mijn shirtje met hem geruild. Hij gaat een hele grote speler worden Johan Kappelhof Kappelhof speelde afgelopen nacht de eerste helft tijdens de jaarlijkse MLS All-Star Game, waarin een selectie van de beste spelers uit de Amerikaanse profcompetitie het opneemt tegen een Europese topclub. Dit jaar was Real Madrid de afgevaardigde en dus stond Kappelhof in de eerste helft, waarin niet gescoord werd, tegenover de Spaanse toptalenten Marco Asensio en Borja Mayoral. Gareth Bale en Karim Benzema bleven voor rust op de bank, terwijl Cristiano Ronaldo nog van zijn vakantie geniet.



,,Maar ook Asensio en Borja zijn twee absolute topspelers. Vooral Asensio ben ik vaak tegengekomen. Wat een fantastische speler is dat. Ik heb na afloop ook mijn shirtje met hem geruild. Hij gaat op zeker een hele grote speler worden", zegt Kappelhof de ochtend na 'een van de mooiste momenten uit zijn carrière'.



,,Dit was echt heel mooi om mee te maken. Ik was vorige maand even een tijdje terug in Nederland voor mijn bruiloft en toen ik op 17 juli terugkwam kreeg ik te horen dat ik was geselecteerd voor de MLS All-Stars. Daar heb ik Veljko Paunovic, mijn coach bij Chicago Fire, enorm voor bedankt. Hij was dit jaar aangewezen als coach van de MLS All-Stars en mocht nog elf spelers selecteren naast de elf voetballers die al door het publiek waren gekozen."



En dus stond Kappelhof vannacht voor 60.000 toeschouwers in het Soldier Field. ,,Een prachtig stadion, waar normaal gesproken de Chicago Bears (American Football, red.) spelen. De opkomst met al dat vuurwerk was al prachtig en ook tijdens de wedstrijd heb ik wel kunnen genieten, al moest ik wel constant geconcentreerd blijven."

Volledig scherm Johan Kappelhof wordt gepasseerd door Real Madrid-speler Theo Hernandez. © USA Today Sports

Eerste Nederlander in MLS All-Star Game

Kappelhof werd zodoende de eerste Nederlander ooit in een MLS All-Star Game, aangezien voormalig doelman Ronald Waterreus (destijds New York Red Bulls) in 2007 de hele wedstrijd op de bank bleef.

,,Dat maakt het nog extra bijzonder. Ik heb van de hele week genoten. We kwamen zondag al bij elkaar. De eerste dagen stonden vooral in het teken van wat lichte trainingen en een aantal sponsoractiviteiten. Zo heb ik in een helikopter gezeten en mochten we met Audi's over een racecircuit scheuren. Dat maak je ook niet iedere week mee," zegt Kappelhof, die vannacht een centraal duo vormde met de 33-jarige Belg Jelle Van Damme (ex-Ajax). ,,Dat was wel handig, want we konden elkaar gewoon in het Nederlands coachen. We hadden maar twee keer met deze groep getraind, dus het ontbrak wel aan bepaalde automatismen, maar het zijn natuurlijk allemaal fantastische voetballers. Heel bijzonder om een weekje de kleedkamer te delen met gasten als David Villa en Kaká. Alles ging heel ontspannen in en rond de wedstrijd, wat dat betreft zijn voetballers overal wel hetzelfde."

Volledig scherm De basiself van de MLS All-Stars tegen Real Madrid, met Johan Kappelhof (staand tweede van rechts) tussen Amerikaans internationals Tim Howard en Michael Bradley in. Op de onderste rij onder meer Sebastian Giovinco, Bastian Schweinsteiger, David Villa, Kaka en Jozy Altidore. © Twitter.com/MLS

Tweede in de Eastern Conference

Kappelhof speelde tussen 2011 en 2016 exact 150 duels in de hoofdmacht van FC Groningen, waarin hij vier keer scoorde. In januari 2016 maakte hij de overstap naar Chicago Fire, waar hij ploeggenoot is van landgenoten Michael de Leeuw en Johan Goossens. In maart van dit jaar sloot ook de Duitse wereldkampioen Bastian Schweinsteiger zich aan bij Chicago Fire. ,,Hij heeft met zijn ervaring een hoop toegevoegd en is nog steeds een fantastische prof, die hier echt niet zomaar een beetje komt afbouwen'', zegt Kappelhof.

,,Vorig seizoen zijn we laatste geworden in de competitie, nu staan we halverwege het seizoen op een tweede plaats in de Eastern Conference. De bovenste zes ploegen plaatsen zich voor de play-offs om het kampioenschap, maar we willen natuurlijk gewoon zo hoog mogelijk eindigen. Ik vermaak me hier uitstekend. Ik woon in een prachtige stad, voetbal bij een leuke club en vermaak me ook buiten het voetbal goed met Michael de Leeuw en John Goossens. Onze vrouwen kunnen het ook goed met elkaar vinden, dus die hebben het hier ook goed," zegt Kappelhof, wanneer hij het gesprek langzaam wil afronden. ,,Ik moet me zo weer melden bij de club om te trainen. Morgen spelen we weer een competitiewedstrijd tegen New England Revolution. Terug naar het normale leven, maar deze afgelopen week pakken ze mij nooit meer af."