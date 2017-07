Kappelhof met MLS-sterren tegen Real Madrid

Promes begint seizoen goed bij Spartak Moskou

20:51 Quincy Promes heeft in de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen in Rusland direct weer zijn waarde bewezen voor Spartak Moskou. De international van het Nederlands elftal was met een assist en een doelpunt belangrijk voor de landskampioen in de uitwedstrijd tegen Dinamo Moskou.