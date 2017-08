Karsdorp hervat groepstraining bij AS Roma

AS Roma bereidt zich zonder zijn internationals voor op een oefenwedstrijd vrijdag tegen Chapecoense, de Braziliaanse formatie die werd getroffen door een vliegramp. Karsdorp trainde voor het eerst mee in groepsverband, nadat hij begin juli aan zijn meniscus werd geopereerd. Die ingreep was een gevolg van de knieblessure die de 22-jarige rechtsback opliep als Feyenoorder in de Klassieker in april. Meteen na zijn transfer en medische keuring besloot de medische staf van AS Roma dat de Schoonhovenaar onder het mes moest.



Het is niet bekend of Karsdorp vrijdag al minuten gaat maken in het shirt van zijn nieuwe club. De eerstvolgende wedstrijd van de 'Giallorossi' is op 9 september, als AS Roma in competitieverband op bezoek gaat bij Sampdoria.