Karsdorp tekent vijfjarig contract bij AS Roma

De verwachte overgang van Rick Karsdorp van Feyenoord naar AS Roma is zojuist afgerond. De 22-jarige vleugelverdediger ondertekende vandaag een contract voor vijf jaar bij zijn nieuwe club.

De drievoudig international wordt bij AS Roma teamgenoot van Kevin Strootman, die eind mei tot medio 2022 bijtekende in Rome. AS Roma eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Serie A en speelt daardoor komend seizoen in de Champions League, evenals Feyenoord. AS Roma nam eerder deze maand al de Mexicaanse verdediger Héctor Moreno van PSV over.

Karsdorp is opgeleid door Feyenoord. Hij maakte in augustus 2014 onder toenmalig trainer Fred Rutten zijn debuut in het eerste elftal. Zijn contract in De Kuip liep nog door tot medio 2021.

14 miljoen euro

Met de overgang is volgens AS Roma een afkoopsom van 14 miljoen euro gemoeid. Met een aantal vastgelegde prestatiebonussen kan dat bedrag oplopen tot 19 miljoen euro. Volgens Feyenoord is Karsdorp sowieso de grootste uitgaande transfer voor de Rotterdamse club. Tot dusver was Jordy Clasie, die in 2015 naar Southampton vertrok, de duurste speler die Feyenoord verkocht. Die afkoopsom bedroeg naar verluidt 15 miljoen euro, inclusief bonussen.

Karsdorp is de derde speler uit de kampioensploeg die in het nieuwe seizoen niet meer van de partij is in De Kuip. Kuijt is inmiddels gestopt en aanvaller Eljero Elia is naar Basaksehir in Turkije vertrokken. Buitenspeler Jean-Paul Boëtius (ex-FC Basel) daarentegen keert terug bij Feyenoord.

'Ambitie en enthousiasme'

,,AS Roma is voor mij een grote stap voorwaarts'', liet Karsdorp weten. ,,Ik kom naar de club met veel ambitie en enthousiasme om mijn dromen waar te maken. Ik weet dat ik nog veel progressie kan boeken en ik hoop dat bij Roma te gaan doen.''

Technisch directeur Martin van Geel van Feyenoord gunde Karsdorp zijn toptransfer van harte. ,,We verliezen met Rick een goede speler, maar dit is een deal waar wij ons in kunnen vinden. Voor hem is het mooi om zijn carrière te vervolgen bij een mooie club in een topcompetitie als de Serie A.''

