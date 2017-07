Karsdorp waakt voor vergelijking met Roma-icoon Cafu

'Verloren zoon' Rooney keert na 13 jaar terug bij Everton

15:03 Op 31 augustus vertrok een 18-jarige Wayne Rooney van Everton naar Manchester United. Vandaag, bijna dertien jaar later, keert de verloren zoon terug op Goodison Park. Onder Ronald Koeman hoopt de all-time topscorer van Engeland en Manchester United zijn carrière nieuw leven in te blazen. Rooney is nog altijd pas 31 jaar, maar de twijfels rond zijn fysieke gesteldheid zijn groot, ook bij de supporters van Everton.