Kevin Strootman twee duels geschorst na schwalbe

Steijn gevleid door gerucht over Ipswich

18:53 Coach Maurice Steijn van eerstedivisiekampioen VVV-Venlo is gevleid door de geruchten in de Britse media over de mogelijke belangstelling van Ipswich Town. Hij zou op Portman Road de opvolger moeten worden van Mick McCarthy, die momenteel in de Championship (het tweede profniveau in Engeland) de teleurstellende zestiende plek inneemt.