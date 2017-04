Kishna boekt eenvoudige overwinning met Lille

Real-legende Di Stefano ongekend productief in El Clásico

19:04 Geen speler scoorde zo vaak namens Real Madrid in El Clásico als Alfredo di Stefano. De in 2014 overleden voetballegende vond maar liefst achttien keer het net in ontmoetingen tussen beide aartsrivalen. Alleen Lionel Messi (21) kan betere cijfers overleggen.