Klaassen wil Europees kunstje Ajax herhalen met Everton

,,Het was geweldig om de finale te halen", blikt Klaassen tegenover de Liverpool Echo terug. ,,Niemand hield daar voor het seizoen rekening mee. We hadden een erg goed team, konden op elkaar rekenen en hadden plezier."



Met Everton denkt hij dit seizoen net zo ver te kunnen komen. ,,De sleutel is om elkaar goed te leren kennen, dat je blindelings weet wat de ander gaat doen. Je moet een speciaal gevoel creëren met elkaar, uitstralen dat je onoverwinnelijk bent. Dat moet groeien, maar ik denk dat het mogelijk is met Everton."



Er is nog wel wat werk aan de winkel voor Klaassen en zijn ploeggenoten. Donderdag rekende Everton in de voorronde van het toernooi met moeite af met het nietige Ruzomberok uit Slowakije (1-0).