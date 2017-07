Koeman geniet van Rooney: Hij kan een sleutelspeler worden

,,Hij weet hoe je prijzen moet winnen en dat willen wij. We hebben het erover gehad dat meer spelers moeten scoren. Je zag wat hij deed vandaag. Hij kan een sleutelspeler worden."



Koeman blikte tevreden terug op de oefentrip in Tanzania. ,,Het is een prettig verblijf geweest, ik heb er van genoten."



Ook Rooney genoot van zijn terugkeer in het shirt van de club waarvoor hij in 2002 op 16-jarige leeftijd debuteerde. ,,Om weer voor Everton te scoren, geeft een geweldig gevoel. Hier heb ik de afgelopen weken al aan gedacht sinds ik wist dat de transfer eraan zat te komen. Gelukkig is het vandaag gelukt."



Bekijk hieronder de fraaie openingstreffer van Rooney tegen Gor Mahia uit Kenia (2-1).