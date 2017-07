Koeman: Klaassen zal zich moeten aanpassen aan fysieke Premier League

,,Davy heeft deze stap op het juiste moment in zijn carrière genomen", vertelt Koeman, die in zijn nopjes is met de 24-jarige middenvelder. ,,Hij zal zich moeten aanpassen aan het hoge tempo dat we spelen. Dat wordt pittig voor hem, vooral fysiek. Maar Davy heeft zich bij Ajax enorm ontwikkeld. Hij is intelligent en kan het spelletje lezen", zegt Koeman in de Liverpool Echo. Everton legde afgelopen maand 27 miljoen euro neer voor de Ajacied.



Koeman ziet meerdere rollen voor Klaassen op het middenveld. ,,Als we met de punt naar achteren spelen, moet Davy zich focussen op de posities links en rechts op het middenveld. Met de punt naar voren kan hij ook als nummer 10 uit de voeten." Donderdag staat de international normaal gesproken naast Morgan Schneiderlin en Idrissa Gueye.



Koeman roemt het scorend vermogen van Klaassen. ,,Eén van zijn kwaliteiten is het opduiken voor de goal. Ik zie het als een uitdaging om zijn capaciteiten ten volste te benutten. Vorig seizoen maakte Romelu Lukaku (inmiddels vertrokken naar Manchester United) er 25, maar hij was zo'n beetje de enige die een doelpunt wist te maken. Dit seizoen willen we niet meer van één speler afhankelijk zijn."