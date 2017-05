Koeman spreekt steun uit voor verwarde Lennon

Lennon werd ter observatie naar het ziekenhuis gebracht nadat hij was gesignaleerd langs een weg nabij Manchester. ,,We staan in contact met zijn familie, maar zullen niet in details naar buiten treden'', vertelde Koeman. ,,Aaron heeft een aan stress gerelateerde aandoening. Leven en gezondheid zijn belangrijker dan voetbal. We steunen hem op alle mogelijke manieren en als zijn herstel veel tijd nodig heeft, dan is dat zo. ''