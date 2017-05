Koning Kane scoort liefst viermaal tegen Leicester City

Harry Kane was gisteravond de grote man bij Tottenham Hotspur. De spits was liefst viermaal trefzeker tegen de kampioen van afgelopen jaar. In totaal wisten de Spurs zelfs zes keer te scoren. Met zijn vier treffers nam Kane een voorschot op de topscorerstitel van de Premier League.