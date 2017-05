Kruijswijk: Er is nog een hoop te winnen

,,Ik voel me goed, had het alleen even lastig op dat laatste klimmetje naar de oude stad maar kon terugkomen'', vertelde de Brabander, die de vooraf zo gewenste vorm enigszins lijkt te benaderen. ,,Het was belangrijk voor me dat ik na die zware rit van gisteren geen slechte dag had, zoals eerder deze Giro. Ik ga met een goed gevoel de rustdag in. Er komt een week die me normaal gesproken ligt.''