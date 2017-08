Kunststukje Bergkamp verkozen tot mooiste goal ooit in Premier League

De Vrij en co maken doldwaze slotfase goed en pakken de Supercup

13 augustus Lazio heeft vandaag verrassend de Supercup in Italië gewonnen. Met Stefan de Vrij in het basisteam versloeg de ploeg van trainer Simone Inzaghi Juventus in Rome met 3-2. Lazio verspeelde in de slotfase een voorsprong van twee doelpunten, maar won toch nog.