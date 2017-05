'Kuyt is een beest, onze mentor, onze idool'

Door Tim Niemantsverdriet

,,We zijn een team. Ajax en PSV hebben ook heel goed gevoetbald, soms misschien zelfs beter dan ons. Maar wij zijn een team. We zijn altijd bij elkaar gebleven. Na elke tegenslag kwamen we weer sterk terug. Daarom zijn wij de kampioen geworden. Nu gaan we de Champions League in.”

Dat het vorige week nog mis ging op bezoek bij Excelsior, had volgens Jørgensen vooral met de druk te maken. ,,Ik denk dat het een fout was dat we iedereen hebben toegelaten bij trainingen. Niet dat we dat niet willen, maar de druk werd daardoor te hoog. Deze week hebben we ons iets meer afgesloten, met het doel om gefocust te blijven. Dat is gelukt. We waren veel relaxter dan vorige week. En, sorry dat ik het zeg, maar dat kunstgras is bullshit. Ze sproeien het niet eens. Ik heb daar niets over gezegd vorige week, omdat het geen excuus is, maar ik was wel echt boos. Op normaal gras was het vorige week een andere wedstrijd geweest.”

Dat de supporters ondanks de zeperd achter de club bleven staan, deed de aanvaller goed. ,,Een paar dagen na die nederlaag was ik in de stad. Iedereen kwam naar me toe om te vertellen dat het goed zou komen, dat ze in ons geloofden. De fans betekenen alles voor ons. Tot dusverre heb ik ze alleen maar blij meegemaakt, daar heb ik natuurlijk wel geluk mee.”