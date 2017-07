Lacazette laat zich meteen gelden bij Arsenal

In de wedstrijd, die Arsenal met 0-2 won, tekende Lacazette in de 83ste minuut voor de tweede treffer. De spits, onlangs overgekomen van Olympique Lyon, stond op dat moment pas een kwartier in het veld.

Welbeck mist strafschop

Per Mertesacker had Arsenal vroeg in de wedstrijd aan de leiding gebracht. De zege van de Londenaren had nog hoger uit kunnen vallen, als Danny Welbeck na een klein uur een strafschop had benut. De spits slaagde er echter niet in het buitenkansje om te zetten in een doelpunt.