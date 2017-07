Lacazette wil 'Arsenal-vloek van nummer 9' doorbreken

Met het maken van zijn eerste (weliswaar onofficiële) Arsenal-doelpunt in het eigen Emirates Stadium , is Alexandre Lacazette voorzichtig begonnen met het doorbreken van een jarenlange vloek. In de afgelopen achttien jaar flopte in Londen de ene na de andere 'nummer 9'. Bij zijn nieuwe club twijfelt niemand eraan: Lacazette gaat het iconische rugnummer zijn glans teruggeven.

De spits - goed voor 91 Franse competitiegoals in de laatste vier seizoenen - kwam over van Olympique Lyon, manager Arsène Wenger maakte voor zijn landgenoot zo'n vijftig miljoen euro over naar de club van Memphis Depay en Kenny Tete. Het prijskaartje - Lacazette is de duurste aankoop ooit van Arsenal - en zijn trackrecord zorgen voor torenhoge verwachtingen.

Dat doet normaal gesproken ook het rugnummer 9 dat hem werd toebedeeld, al zijn de fans van The Gunners gestopt daar heel veel waarde aan te hechten. Sinds 1999 slaagde er namelijk geen enkele speler in om het iconische spitsenrugnummer te eren met een waardig aantal doelpunten.

Volledig scherm © AFP

Niet dat Arsenal in de afgelopen seizoen geen doelpuntenmakers in huis had, zeker niet. Alexis Sánchez deed de afgelopen jaren bepaald niet slecht, net als de toch veel bekritiseerde Olivier Giroud. Ook Theo Walcott was in het verleden goed voor de nodige treffers. En neem Robin van Persie, die in 2011/12 bijvoorbeeld tot dertig competitiegoals kwam. Zelfs cultspitsen Emanuel Adebayor en Nicklas Bendtner pikten hun doelpunten mee, terwijl in de hoogtijdagen van Arsenal mannen als Robèrt Pires, Fredrik Ljungberg, Sylvain Wiltord en - uiteraard - Thierry Henry en Dennis Bergkamp voor de goals zorgden.

Maar deze grootheden hebben allemaal één ding gemeen. Of het nu rugnummer 7, 8, 10, 11, 12, 14, 23, 25 of 26 was: ze droegen allemaal níét nummer 9. Wie wel?

1999 tot 2000: Davor Suker

Volledig scherm © ANP In 1998/99 was Nicolas Anelka met zeventien competitiegoals de laatste nummer 9 die een onuitwisbare indruk wist te maken, zijn opvolger leidde na diens vertrek naar Real Madrid het verval in. Als onderdeel van de transfer kwam de Kroaat Suker van Madrid naar Londen, maar een succes werd het nooit. Hij was over de top, kwam tot slechts acht competitiegoals (waarvan drie keer twee treffers in één duel) en vertrok na een jaar alweer naar West Ham United.

2001 tot 2003: Francis Jeffers

Spelers van het computerspel Championship Manager zullen zijn naam nog wel kennen. Jeffers gold als digitaal wonderkind, die seizoen na seizoen beter werd en uitgroeide tot een van de beste spitsen ter wereld. Zestien jaar geleden nam Arsenal hem als twintigjarig toptalent over van Everton, waarbij Wenger hem omschreef als 'een jongen die geobsedeerd is door het maken van doelpunten'. Dat wist Jeffers in de jaren die volgden uitstekend te verbergen.

The Fox in the Box - zoals zijn bijnaam luidde - ontving het nummer 9 nadat in 2000/01 niemand dat had gedragen. In zijn twee seizoenen kwam hij echter tot slechts vier competitietreffers. Arsenal verhuurde hem terug aan Everton, verkocht hem vervolgens aan Charlton Athletic, maar tussen het moment van zijn vertrek bij Arsenal en het beëindigen van zijn loopbaan in 2013 zaten voor Jeffers nog maar achttien competitiegoals.

Volledig scherm Thierry Henry feliciteert Francis Jeffers na een van zijn spaarzame treffers voor Arsenal. © Getty Images

2003 tot 2006: José Antonio Reyes

De Spanjaard groeide in zijn jonge jaren bij Sevilla uit tot een absolute publiekslieveling, waarna hij in januari 2003 de overstap naar Arsenal maakte. Het rugnummer 9 vertekende: Reyes was vooral een vleugelaanvaller. In tweeënhalf seizoen deed hij het in Londen redelijk, vooral in het begin, maar langzaam maar zeker vervaagde zijn ster.

Reyes wist nooit echt te acclimatiseren in Londen. Hij begon uitstekend, maar na verloop van tijd viel hij vooral op door zich lui en nonchalant over het veld te bewegen. Nadat hij buiten de basis werd gelaten voor de Champions League-finale van 2006, knapte er definitief iets bij hem. Reyes keerde terug naar Spanje, al weigerde hij zichzelf als 'mislukt' te bestempelen.

Volledig scherm © ANP

2006 tot 2007: Julio Baptista

Volledig scherm © AP Nadat Reyes voorafgaand aan zijn definitieve vertrek eerst een jaar verhuurd werd aan Real Madrid, bewandelde Julio Baptista - eveneens op huurbasis - de omgekeerde weg. Het Beest zou na dat ene huurjaar definitief overgenomen worden, maar daar zag Arsenal na een mislukt seizoen met slechts drie treffers alsnog maar snel vanaf.

2007 tot 2010: Eduardo da Silva

De tot Kroaat genaturaliseerde Braziliaan arriveerde in 2007 bij Arsenal, maar halverwege zijn eerste seizoen brak hij zijn enkel tegen Birmingham City. Die blessure zou hem uiteindelijk bijna een jaar aan de kant houden. Kort na zijn rentree in het FA Cup-toernooi in februari 2009 liep hij een hamstringblessure op, waardoor hij in het seizoen 2008/09 geen enkele keer in actie zou komen in de competitie. Met slechts vier treffers in zijn laatste seizoen ging zijn Arsenal-carrière vervolgens uit als een nachtkaars.

Volledig scherm Eduardo da Silva, vlak voor het oplopen van zijn enkelbreuk. © REUTERS

2011 tot 2012: Park-Chu Young

Wie? Inderdaad. Maakte de overstap naar Arsenal na een aardig seizoen bij AS Monaco, maar de Zuid-Koreaan speelde welgeteld één wedstrijd in de Premier League. En scoorde daarin niet, for the record. Het shirt met rugnummer 9 - dat een jaar eerder niet was uitgedeeld - had net zo goed in de kast kunnen blijven.

Volledig scherm Park-Chu Young viert feest als wisselspeler, na een goal van Robin van Persie. © PICS UNITED

2012 tot 2015: Lukas Podolski

Toegegeven: Prinz Poldi deed het aanvankelijke helemaal niet zo dramatisch. Hij is de enige uit dit rijtje die op enig moment (elf goals in zijn eerste jaar) in de dubbele cijfers kwam qua competitietreffers. Droeg drie seizoenen lang het spitsennummer, maar met respectievelijk acht en nul doelpunten in zijn laatste twee jaargangen ging het steeds ietsje minder. Groeide met 130 interlands in Duitsland uit tot een held, in Londen reikt zijn status niet verder dan die van cultheld.

Volledig scherm © PICS UNITED

2016 tot 2017: Lucas Pérez

De Spanjaard kwam vorige zomer voor liefst twintig miljoen over van Deportivo La Coruña, maar verder dan één competitiegoal begin januari kwam hij niet. Is bovendien woedend dat zijn rugnummer 9 is 'afgepakt' door Lacazette en dat hij het zelf met 28 moet doen. Deporitvo wil hem graag terughalen, en dat ziet de gekrenkte Spanjaard zelf wel zitten.

Volledig scherm © ANP

Vanaf 2017: Alexandre Lacazette