Leed rond Nouri speelt ook in Nice bij Ajacieden

Op hoop van zegen opent Ajax vandaag het Europese seizoen met een uitwedstrijd tegen Olympique Nice in de derde voorronde van de Champions League. Het verdriet over de blijvende hersenschade van Abdelhak Nouri is onverminderd groot. En directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft met zijn goed gevulde portemonnee nog steeds niet toegeslagen op de transfermarkt.



Vlak voor de laatste training in Nice bracht de familie van Nouri vandaag naar buiten dat hij de intensive care inmiddels heeft verlaten, maar dat zijn toestand onveranderd is. ,,Voor ons maakt het niet uit dat we dit nu horen'', zei de nieuwe trainer Marcel Keizer. ,,Want wij zijn nog elke dag met 'Appie' bezig. En voor de familie is het nog erger dan voor ons. Het mooie is dat juist zij ons steun weten te geven.''



Trainer Keizer en zijn spelers proberen niet alleen het grote verdriet om Nouri een plek te geven. Ze moeten ook het gemis van de vertrokken basisspelers Davy Klaassen en Bertrand Traoré (Olympique Lyon) zo goed als mogelijk compenseren. Ajax nam ook afscheid van Kenny Tete (Lyon), Jairo Riedewald (Crystal Palace), Heiko Westermann (Austria Wien) en Diederik Boer (PEC Zwolle). Tweede doelman Benjamin van Leer en de transfervrije Klaas-Jan Huntelaar zijn voorlopig de enige aanwinsten.



Nog steeds kan Keizer een aardige basisformatie opstellen, maar bij blessures en schorsingen heeft hij voorlopig beduidend minder opties dan zijn voorganger Peter Bosz. ,,Maar het is normaal dat de selectie nog niet op orde is'', vertelde hij. ,,Slechts drie of vier clubs in Europa hebben daar voor 31 augustus, als de transfermarkt weer sluit, geen last van. Ik vind dat we vooral defensief nog in ondertal zijn. Daarom heb ik Mitchell Dijks bij het eerste elftal gehaald. Hij is er nu nog niet bij. Misschien volgende week tijdens de return wel.''



Bij het bestuderen van de beelden raakte Keizer onder de indruk van Nice, de nummer drie van Frankrijk van het afgelopen seizoen. ,,Ze kunnen niet alleen goed voetballen, maar zijn ook in de counter erg gevaarlijk. Ook als we aanvallen, zullen we onze defensie op orde moeten hebben.''



Vermoedelijke opstelling: Onana; Veltman, Sánchez, De Ligt en Viergever; Van de Beek, Schöne en Ziyech; Kluivert, Dolberg en Younes.