Leicester treedt hard op tegen homofobe spreekkoren

In de slotfase van de competitiewedstrijd in Leicester werden ruim twintig aanhangers van de thuisploeg door stewards het stadion uitgezet. Ze zouden de bezoekende fans in woord en gebaar lastig hebben gevallen. De plaatselijke politie onderzoekt met behulp van videobeelden of er meer mensen worden opgepakt.



,,In de laatste twintig minuten begonnen de spreekkoren, het werd steeds erger", reageert een geschrokken Leicester-fan tegenover de BBC. ,,Ik stond te trillen, voelde me onveilig en niet welkom op een plek waar ik al sinds mijn achtste kind aan huis ben."



Een fan van Brighton, de club van Davy Pröpper, zei dat de leuzen hem terug deden denken aan de jaren zeventig. ,,We hebben alle soorten wangedrag meegemaakt, maar dit zien we al jaren niet meer."



Leicester City zegt teleurgesteld te zijn over het gedrag van de 'verantwoordelijke minderheid', maar is tevreden over het kordate optreden van de stewards. ,,Wij doen ons best om een gepassioneerde, open, verwelkomende omgeving te creëren in het King Power Stadium, waarin iedereen zich vrij voelt om te genieten van de wedstrijd", reageerde een woordvoerder van de club tegenover The Independent.