Lennon keert na mentale inzinking terug op training Everton

Geschorste Blatter wil naar WK in Rusland op uitnodiging van Poetin

2 juli Sepp Blatter wil volgend jaar naar het WK voetbal in Rusland. De 81-jarige Zwitser heeft van zijn advocaten weliswaar het advies gekregen om in Zwitserland te blijven, vanwege internationale onderzoeken die lopen, maar toch is hij van plan om over een jaar het vliegtuig naar Rusland te pakken.