Lindelöf jaagt vrije trap heerlijk binnen in Portugese topper

Benfica-verdediger Victor Lindelöf heeft op een prachtige wijze een vrije trap benut in de Portugese topper tegen Sporting. De Zweed schoot daarmee de koploper langszij, nadat Sporting via een penalty op voorsprong was gekomen. Het duel eindigde in 1-1.