LIVE: Duwt Everton Chelsea dieper in de crisis?

Goedemiddag! Welkom in ons liveblog van een van de twee Engelse krakers van vandaag. We starten op Stamford Bridge, waar kampioen Chelsea het Everton van Ronald Koeman ontvangt. Davy Klaassen is er vanwege een blessure niet bij in Londen. Duwen The Toffees de geplaagde Engelse kampioen verder in de misère? Mis niets in ons liveblog!