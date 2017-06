Schotten schieten weinig op met gelijkspel na doldwaze slotfase

Engeland liet het hele duel al zien dat het betere voetballers heeft, maar de Schotten wisten dat lang met enorme vechtlust te compenseren. In de voorgaande 5 duels kreeg Engeland geen doelpunt tegen. In het duel met de Schotten sloeg Grifiths twee keer toe in 3 minuten tijd. De vreugde op Hampden Park was echter van korte duur door de goal van Kane. De Spurs-spits tikte van dichtbij binnen.



De Schotten schieten weinig op met het gelijkspel, want de ploeg van Gordon Strachan staat met 8 punten op de vierde plaats. Wel maakt Schotland nog kans op de tweede plek, die recht geeft op de play-offs.



In groep F was Slovenië met 2-0 te sterk voor Malta. Daardoor staan de Slovenen op de tweede plaats met 3 punten achterstand op Engeland. Slowakije komt vanavond op twee punten van de koploper als Litouwen wordt verslagen.