LIVE: Schotland móet winnen van aartsrivaal Engeland

Engeland kan voor de vierde opeenvolgende keer in Schotland winnen. De laatste keer dat de Engelsen op Schotse bodem vier keer achter elkaar wonnen was tussen 1939 en 1954.



Schotland won van de laatste acht ontmoetingen met Engeland slechts één keer. Dat was in de tweede playoff-wedstrijd voor het EK van 2000. Dat was op Wembley. De laatste zege van Schotland in eigen huis op Engeland was in 1985.