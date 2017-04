Manchester City hoopt op Jesus op Wembley

Jesus liep begin februari een gebroken middenvoetsbeentje op, waarmee een ruw einde kwam aan zijn veelbelovende start in Engeland. De net twintigjarige Braziliaan maakte grote indruk tijdens zijn eerste weken bij Manchester City. De winteraanwinst, voor 32 miljoen euro overgekomen van Palmeiras, maakte in zijn eerste twee wedstrijden in de Premier League als basisspeler drie doelpunten.

Tegen Bournemouth liep Jesus echter een vervelende blessure op, waardoor het de vraag was of hij dit seizoen nog in actie zou kunnen komen. ,,Hij heeft een gedeelte van de training meegedaan'', zei Guardiola vandaag. ,,We zijn heel blij dat hij terug is. Gabriel gaat mee naar Wembley en daar zien we wel of hij kan spelen.''