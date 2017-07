Manchester United verslaat Manchester City in Houston

De Belgische spits Romelu Lukaku, die deze zomer voor zo'n 90 miljoen euro werd overgenomen van Everton, bracht United na 37 minuten op voorsprong in het NRG Stadium in Houston, Texas. Zo'n 67.000 supporters zagen Marcus Rashford twee minuten later ook de 2-0 maken. Manchester United-manager José Mourinho was na afloop lovend over Lukaku. ,,Ik ben meer dan tevreden over hem. Ik ben erg blij dat we hem al voor de start van onze voorbereiding hebben kunnen vastleggen. Mensen kijken bij spitsen vaak alleen naar goals, maar hij brengt ons veel meer. Hij is een echte teamspeler, die de bal goed vasthoudt en ook anderen in stelling brengt," zei de Portugese oefenmeester.