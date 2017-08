Mancini grapt: Ook wij wilden Neymar kopen

Liverpool tikt Bayern München zoek

10:53 Liverpool heeft Bayern München flink te kijken gezet voor eigen publiek in de Allianz Arena. De ploeg van Jürgen Klopp won in de halve finale van de Audi Cup met 0-3 van de ploeg van Carlo Ancelotti. De fans van Der Rekordmeister lieten hun ongenoegen over het zwakke spel van hun ploeg duidelijk horen.