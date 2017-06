Mancini nieuwe trainer van Zenit

Zenit presteerde dit seizoen teleurstellende onder de Roemeense coach Mirceau Lucescu. De ploeg werd derde in de Russische competitie en speelt daardoor begin volgend seizoen in de derde voorronde van de Europa League. Ook op Europees vlak stelde Zenit dit seizoen teleur. In de zestiende finales werd de ploeg uitgeschakeld door Anderlecht.

Sabbatical

Het afgelopen seizoen zat Mancini zonder club. Hij stapte in augustus 2016, tijdens de voorbereiding, op bij Internazionale uit onvrede over het beleid van de club. Hij werd in Milaan opgevolgd door Frank de Boer, die het slechts 85 volhield. Ook diens opvolger Stefano Pioli maakte het seizoen niet af. Mancini was eerder trainer bij Fiorentina, Lazio, Internazionale (eerste dienstverband), Manchester City en Galatasaray. Met Internazionale behaalde hij in zijn eerste dienstverband drie landstitels en ook met Manchester City werd Mancini kampioen. Als speler maakte hij furore namens Sampdoria, Lazio en de nationale ploeg van Italië.