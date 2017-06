Mannschaft mag dagje ontspannen aan de Zwarte Zee

Löw liet een dag na de zege (3-1) in het groepsduel op Kameroen zijn 21 spelers, onder wie Ajacied Amin Younes, nog wel even opdraven voor een korte hersteltraining. Daarna was het even gedaan met de verplichtingen voor de profs, die aan het einde staan van een lang en zwaar seizoen.

Als groepswinnaar mogen de Duitsers bovendien voor hun volgende duel in de olympische stad Sotsji blijven. ,,Een voordeel", zegt Timo Werner, die tegen de Afrikanen twee keer scoorde. ,,Aan Zee is het altijd net iets mooier. Bovendien is het bij deze hitte een voordeel dat je af ten toe even in het water kunt springen."