ManUnited - West Ham

City maakt geen fout bij Pröppers Brighton

12 augustus Manchester City is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Het elftal van trainer Pep Guardiola won de uitwedstrijd bij Brighton & Hove Albion (2-0), waar Davy Pröpper debuteerde als basisspeler. De 25-jarige middenvelder kwam maandag over van PSV. Soufyan Ahannach ontbrak nog in de selectie van Brighton.