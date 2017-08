Maradona is terug als trainer en houdt trainingskamp in Mierlo

Fujairah, dat afgelopen seizoen vierde werd op het tweede niveau in de Verenigde Arabische Emiraten, is de komende dagen in Mierlo voor een trainingskamp. Vanochtend was de eerste training. Na de training zat Maradona op het terras van het hotel en ging hij met wat hotelgasten op de foto.

De inmiddels 56-jarige Maradona kent een zeer opmerkelijke trainersloopbaan, zoals niets rond de Argentijn saai en normaal is. Hij was kort na het beëindigen van zijn spelersloopbaan even trainer van Textil Mandiyú en Racing Club in eigen land, maar besloot al snel dat het trainersvak niets voor hem was. In 2008 werd hij op verzoek van de Argentijnse spelers benoemd tot bondscoach van Argentinië, maar na de deceptie op het WK 2010 (4-0 verlies tegen Duitsland in de kwartfinales) werd hij ontslagen. Daarna was Maradona nog coach van Al Wasl in de Verenigde Arabische Emiraten in het seizoen 2011/2012. Vorige maand begon hij als trainer van Fujairah.