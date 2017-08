Marco Asensio klopt steeds harder aan de deur bij Real Madrid

Speler van het weekendNieuw seizoen, nieuwe rubriek. Iedere maandag lichten we een speler uit die in het afgelopen weekend in positieve zin opviel op de Europese velden. Vandaag in deel 1: Marco Asensio, groeibriljant bij Real Madrid.

De naam Marco Asensio mag inmiddels geen vraagtekens meer oproepen bij voetbalkenners en -liefhebbers, maar zijn daden blijven verbazen. Gisteravond schitterde de 21-jarige linkspoot opnieuw. Asensio kreeg van Real Madrid-coach Zinédine Zidane slechts 23 speelminuten, maar daarin liet hij opnieuw zijn klasse zien. Met een prachtige uithaal zorgde Asensio in de 90ste minuut voor de 1-3 in de heenwedstrijd van de Spaanse Supercup. Asensio zorgde met zijn doelpunt bovendien voor een unieke prestatie. Hij scoorde nu bij zijn debuut in iedere competitie waarin hij uitkwam: de Europese Super Cup, de Primera División, de Champions League, de Copa del Rey en nu dus ook de Spaanse Supercup.

'Fenomeen'

De meeste fans van Real Madrid kunnen inmiddels niet meer wachten om Asensio wekelijks aan de start van de wedstrijd te zien. Het talent kwam vorig seizoen in zijn eerste jaar bij Real Madrid al tot 38 wedstrijden (10 goals), maar dit waren toch vooral invalbeurten en wedstrijden tegen de kleinere clubs in La Liga. Dit seizoen wil Asensio echt van zich laten spreken, het liefst wekelijks vanaf de aftrap. Ook Zidane ziet uiteraard de enorme kwaliteiten van Asensio, maar moet schipperen en al zijn sterren (Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo) tevreden houden. ,,Wat hij liet zien verbaasde mij niet. Marco is een fenomeen. Hij doorbreekt linies en heeft een geweldig schot, maar dat is allemaal niets nieuws'', zei Zizou gisteravond na de zege in Camp Nou. ,,We zijn blij met hem, zoals we met iedereen blij zijn. Het is niet makkelijk om in te vallen met nog 15 of 20 minuten te gaan, maar hij paste zich razendsnel aan en maakte het verschil. Maar zo zouden we het over alle spelers kunnen hebben, zoals Isco of Mateo Kovacic. Het team blijft het belangrijkste.''

De Amsterdamse verdediger Johan Kappelhof (ex-FC Groningen, nu Chicago Fire) speelde onlangs met de MLS All-Stars tegen Real Madrid. ,,Ik ben hem heel vaak tegengekomen. Hij was constant aan de bal en altijd in beweging. Ik heb na afloop ook mijn shirtje met hem geruild, want hij gaat op zeker een hele grote speler worden. Dat shirt wilde ik in mijn collectie hebben'', zei Kappelhof de volgende dag vol lof en bewondering.

Volledig scherm Johan Kappelhof (r) in duel met Marco Asensio tijdens de MLS All-Star Game. © USA Today Sports

'De Bende van Asensio'

Ook José María Rodríguez, hoofdredacteur van de Spaanse sportkrant Marca, is een groot fan van Asensio. 'La Pandilla de Asensio' ('De Bende van Asensio') kopte zijn krant in april, nadat de tweede keus (Álvaro Morata, James Rodríguez, Isco en Asensio) met vloeiend aanvalsspel weer eens een wervelende voetbalshow had gegeven. Asensio werd gezien als het symbool van de 'eigen jongens', die hard aan de deur klopten voor een basisplaats bij Real Madrid. ,,Asensio is een ontzettend groot talent, een speler die de fans zoveel mogelijk willen zien. Veel mensen zien hem als het grootste talent bij Real Madrid sinds Raúl in de jaren 90. Hij is technisch enorm goed, maar hij is nog wisselvallig. Op den duur kan hij zeker de opvolger van Gareth Bale worden'', zei Rodríguez in april, waarna Real Madrid kampioen van Spanje werd en als eerste team twee jaar op rij de Champions League won. Weinig reden tot verandering zou je zeggen, maar een club als Real Madrid is altijd in ontwikkeling.

Volledig scherm Marco Asensio schiet de 1-3 binnen tegen FC Barcelona. © Getty Images

Transformatie

Álvaro Morata vertrok deze zomer naar Chelsea, James Rodríguez naar Bayern. Isco veroverde aan het eind van vorig seizoen een vaste basisplek, toen Zidane zijn formatie transformeerde van een 4-3-3 naar een 4-4-2, met Isco als aanvallende middenvelder met Casemiro, Luka Modric en Toni Kroos in zijn rug.

Volledig scherm Marco Asensio scoorde op 3 juni de 1-4 namens Real Madrid als invaller tijdens de Champions League-finale tegen Juventus. © Photo News Asensio zal dus moeten mikken op een plek in de tweemansaanval, maar dit valt nog niet mee. Zidane moet met zijn nieuwe nieuwe tactiek al bij iedere wedstrijd een van zijn BBC-sterren (Bale, Benzema, Cristiano) teleurstellen. In de voorbereiding en in de eerste weken van het seizoen zal dit nog geen problemen opleveren, maar later in het seizoen zullen grote spelers vaker gaan morren bij reservebeurten. Asensio zal dus geduld moeten bewaren en zijn kwaliteiten tonen in de speeltijd die hem wordt gegund, maar de laatste maanden is hij Bale duidelijk voorbijgeschoten qua populariteit onder de Real Madrid-supporters. De 28-jarige Welshman kampte vorig seizoen met veel spierblessures en oogt in de eerste weken van het nieuwe seizoen nog niet topfit, zowel fysiek als mentaal. Ook hij voelt de hete adem van Asensio in zijn nek. De vijf duels schorsing voor Cristiano Ronaldo zijn een flinke domper voor Real Madrid, maar openen ook weer deuren voor Asensio.

Nederlandse moeder

Over de band van Asensio met Nederland is al veel gezegd en geschreven, maar toch nog even memoreren: Marco Asensio Willemsen werd op 21 januari 1996 geboren op Palma de Mallorca en heeft een Spaanse vader, maar is ook half Nederlands. Zijn Rotterdamse moeder Maria Gertruida Margaretha Willemsen overleed in 2011 aan kanker. ,,Mijn moeder kijkt mee vanuit de hemel en steunt me van bovenaf'', zei Asensio vorig jaar met tranen in zijn ogen bij zijn presentatie in Estadio Santiago Bernabéu. Moeder Maria kan trots zijn op wat ze van bovenaf ziet. Haar zoon wordt bij Real Madrid langzaam gebracht, maar heeft alles in zich om de komende jaren uit te groeien tot een wereldster. Asensio werd onlangs in de Spaanse media omschreven als een ideale mix van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Een mooier compliment kan een speler eigenlijk niet krijgen.



Volledig scherm Marco Asensio toont het publiek in Camp Nou zijn naam. © Getty Images