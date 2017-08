Márquez: ik ga dit zwaarste duel ooit winnen

,,Dit is het zwaarste duel van mijn leven, maar ik ga dat winnen'', sprak hij vastberaden, nadat hij door het Amerikaanse ministerie van Financiën op de sanctielijst was geplaatst. Het US Treasury Departement heeft zijn tegoeden in de VS bevroren, Amerikanen mogen geen zaken met hem doen en hij mag niet naar de VS reizen.

Het Openbaar Ministerie in Mexico is een onderzoek naar hem begonnen. ,,Ik zal proberen alles op te helderen en weer de Rafa Márquez te zijn die jullie kennen.''

Volgens documenten die zijn vrijgegeven, zou hij via zijn voetbalschool Escuela de Futbol Rafael Márquez en via sportscholen zakelijke relaties onderhouden met de beruchte drugsbaas Raúl Flores Hernández.

Márquez is Mexicaans international, speelde 131 interlands en deed mee aan vier WK's. In Europa speelde hij voor Barcelona, AS Monaco en Hellas Verona. In de VS kwam hij uit voor Red Bull New York.