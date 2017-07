Martina bij Everton herenigd met Koeman

EK-journaal: De Oranje Leeuwinnen zijn er klaar voor

16 juli Over een paar uur staat de eerste wedstrijd op het programma van het EK vrouwenvoetbal in Nederland. Om 18.00 uur trappen de Oranje Leeuwinnen af tegen Noorwegen. Na het kijken van het OnsEK-journaal weet je alles over de spelers in vorm, de tactiek van bondscoach Sarina Wiegman en over tegenstander Noorwegen.