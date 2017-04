Marveaux verhoord over transfer naar Newcastle

Barton vreest vervroegd pensioen door gokstraf

10:20 De anderhalf jaar uitsluiting die Burnley-speler Joey Barton krijgt wegens het gokken op voetbalwedstrijden, is volgens de Engelse voetbalbond de laagst denkbare straf. Er is rekening gehouden met zijn gokverslaving, stelde de FA in een schriftelijke verklaring.