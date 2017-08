McClaren gaat Cruijff assisteren bij Maccabi Tel Aviv

McClaren wordt officieel 'coaching consultant' bij Maccabi Tel Aviv.

De 56-jarige Engelsman en Cruijff kennen elkaar nog van hun gezamenlijke periode bij Manchester United. De 'zoon van' speelde daar eind jaren negentig en McClaren werkte destijds als assistent van Alex Ferguson op Old Trafford.



,,We hebben de afgelopen jaren regelmatig contact gehad'', zei McClaren. ,,Ik kijk er naar uit om te gaan samenwerken met Jordi in zijn nieuwe rol. Hopelijk kan ik Jordi en de spelers helpen om dit seizoen successen te boeken.'' Cruijff werkte jarenlang als technisch directeur in Tel Aviv. Deze zomer schoof hij door naar de positie van hoofdtrainer.



Cruijff beleefde gisteren met zijn elftal een valse start in de Israëlische competitie. Maccabi moest op eigen veld met liefst 3-0 buigen voor Beitar Jeruzalem. De ploeg van Cruijff staat in de Europa League wel op de drempel van de groepsfase. De nummer twee van Israël schakelde de Griekse club Panionios al uit en won afgelopen week in Oostenrijk het eerste duel in de play-offs met Altach met 0-1.



McClaren werd in maart ontslagen bij Derby County. Dat was hem twee jaar daarvoor bij dezelfde club ook al overkomen. Tussendoor werd de Brit ook ontslagen bij Newcastle United.