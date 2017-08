'Meestervoorspeller' Piqué doet het weer: Messi blijft

Nu heeft hij echter gesteld dat Messi sowieso in Nou Camp actief blijft. Volgens Piqué houdt niemand meer van zijn club dan de vijfvoudig beste voetballer van de wereld uit Argentinië. Messi heeft nog steeds niet zijn handtekening gezet onder een nieuw vijfjarig contract met een clausule dat hij voor 300 miljoen euro kan vertrekken. Volgens veel Spaanse media is de aanvaller niet tevreden over het transferbeleid van zijn club. Barcelona moest Neymar voor 222 miljoen euro laten vertrekken en slaagt er maar niet in goede opvolgers te vinden.



Het huidige contract van Messi loopt volgend jaar af. In die verbintenis staat dat hij voor 250 miljoen euro te koop is. Supporters van Barcelona vrezen dat hun idool de volgende ster is die hun club verlaat. ,,Iedereen heeft het recht om te tekenen wanneer hem dat uitkomt'', zei Piqué. ,,Maar ik heb geen zorgen over zijn contract. Dat komt doordat ik hem goed ken.''